MĚSTEC KRÁLOVÉ - Policisté se v poslední době v Městci Králové takřka zabydleli. V domě, kde před pár dny zatkli jednoho z vrahů, vzápětí provedli razii těžkooděnci

Dům číslo popisné 177 v Městci Králové je v poslední době v centru zájmu policistů. | Foto: Deník/ Miroslav S Jilemnický

„Vypadalo to jako za války. Zakuklení muži se samopaly vyskákali z aut a vtrhli do domu. Údajně si odvedli několik lidí, ale bylo to nepřehledné a navíc jsme opravdu měli strach.“ Tak jeden ze svědků hovoří o policejním zásahu z před několika dní v Městci Králové v domě číslo 177, který je místními považován kvůli obyvatelům za dům hrůzy.

S největší pravděpodobností se jednalo o zásah jednoho z celostátně působících policejních útvarů, možná protidrogové centrály. „O podobné akci nic nevím, naši policisté se na tom nepodíleli,“ řekl zástupce nymburského policejního ředitele Jaroslav Novák.

V podobném duchu se vyjádřila i mluvčí středočeské policejní správy Soňa Budská. „Žádné informace o takovém zásahu nemám,“ uvedla.

O co mohlo jít? V domě číslo 177 byl pár dní před mohutnou razií zatčen sedmnáctiletý vrah, který se svým o devět let starším kumpánem v noci na 17. června podřízl v nedaleké Vinici čtyřicetiletou ženu.

V domě žije romská komunita, která se před několika lety přistěhovala do Městce a o které místní tvrdí, že se kromě krádeží živí také obchodem s drogami. „Údajně obchodují také u místního nádraží s učni z místního zemědělského učiliště. Policisty jsme na tuto skutečnost několikrát upozorňovali,“ poznamenal starosta Milan Pavlík.

Místní hlídka ale nikoho nechytila. Možná i proto se aktivně do akce zapojil profesionální celostátní útvar. Kontaktovat kohokoliv z Národní protidrogové centrály se však včera Nymburskému deníku nepodařilo.

Řada místních už má chování nepřizpůsobivých Romů plné zuby. Proto se někteří obrátili na vedení radnice s tím, že by „dům hrůzy“ město mělo odkoupit a jednoduše se tak této skupiny zbavit. Dům je k prodeji za 2 miliony korun. „Obrátil se na mě majitel domu, že pokud město nabídne

1 a půl milionu, klidně dům prodá. Místní jim prý nadávají do vrahů, a proto by jim nevadilo odstěhovat se,“ potvrdil Pavlík. S tímto návrhem šel včera na večerní jednání městského zastupitelstva.

Kauzu bude Nymburský deník i nadále sledovat. O tom, jak zastupitelé rozhodli, přineseme informace už v zítřejším vydání.