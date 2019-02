Městec Králové - Podle vyjádření středočeského hejtmana Davida Ratha by bylo dobré, aby byly poplatky v městských nemocnicích, kde na radnici vládnou socialisté, také zrušeny.V Městci se však k tomuto kroku nechystají.

Nemocnice v Městci Králové se umístila podle hlasů pacientů na prvním místě v České republice. | Foto: Petr Bělka

Nejen v krajských nemocnicích by se podle Davida Ratha mělo okamžitě zrušit placení poplatků. Minulý týden se nechal slyšet, že k podobnému kroku by měly přistoupit i městské nemocnice, kde na radnicích vládnou sociální demokraté. Peníze by pacientům byly propláceny z rozpočtu města. To se týká i nemocnice v Městci Králové.

Město i vedení nemocnice však podobné úvahy rezolutně odmítají. „Poplatky rušit nehodláme. Radnice nemá ve svém rozpočtu prostředky na hrazení poplatků,“ uvedl starosta Milan Pavlík (nezávislý za ČSSD).

Posuzováno podle částky, kterou městecká nemocnice vybrala na poplatcích za loňský rok, je řeč o zhruba 3,5 milionech korun.

Pro představu: za takovou částku chce letos město opravit fasádu kulturního domu a udělat kanalizační řad v Pražské ulici. Pokud by peníze bylo nuceno investovat do poplatků, na zmíněné akce by radnici nezbývaly peníze.

S názorem hejtmana nesouhlasí ani ředitelka městecké nemocnice Renáta Petrová. „Poplatky jsou v zásadě dobré opatření a rušit se je nechystáme. Loni vybrané peníze jsme investovali do provozu nemocnice. Nakoupili jsme spoustu nového vybavení,“ říká Petrová.

Navíc se zrušení poplatků v krajských nemocnicích zatím nepromítlo ani do úbytků pacientů.