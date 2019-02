Městec Králové - Chodníky v Masarykově ulici dostanou novou podobu. V místě je omezena doprava.

V Městci Králové opravují chodníky. | Foto: DENÍK/Miroslav S. Jilemnický

Opatrně si musí počínat řidiči na jedné z hlavních ulic u centra v Městci Králové. Dělníci totiž opravují chodníky na Masarykově ulici a kvůli materiálu a části techniky je tak průjezdný pouze jeden pruh. Při maximální opatrnosti se v místě vyhnou dvě osobní auta. V těchto dnech pracují fachmani před firmou Drupol. „Chodník v tomto místě má být hotov do konce listopadu. Přijde na zhruba 460 tisíc korun,“ řekl starosta Milan Pavlík. Není to však jediné místo, kde se lidem bude za pár dní lépe chodit. „Vytipovali jsme ještě několik dalších míst, kde je potřeba udělat části chodníku. Týká se to například chodníku za Duhou, či v současné době opravovaného chodníku na Dymokurské,“ poznamenal starosta