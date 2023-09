Parní vlak přiveze do Městce Králové rodáka, který se proslavil ve stínu pyramid

/FOTO/ Osobní vlaky po trati z Městce Králové do Křince nejezdí od poloviny loňského prosince. Se vší slávou by ale měl trať, která nedávno oslavila 140 let od zahájení provozu, už tento týden oprášit parní vlak.

Do Městce Králové o víkendu dorazí parní vlak a kus historie. | Foto: se svolením Královéměsteckého okrašlovacího spolku