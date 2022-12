Ještě před návštěvou maskovaných bytostí se uskutečnila ohnivá a světelná show skupiny půvabných slečen. Jen pár chvil po vystoupení a krátkém ohňostroji se ozvala hasičská siréna a před stanici přijel neskutečně nazdobený hasičský náklaďák se žebříkem, který přivezl jak čerty, tak Mikuláše s andělem.

Čerti s pekelnými zvonci hned věděli, co mají dělat a zlobivé děti se musely mít na pozoru. S těmi hodnými se nechávali vyfotit. Ty drzejší pak chytili a odnesli do velké nádoby na vyzdobeném autě, odkud zřejmě zlobivci putovali až do pekla.