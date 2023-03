Srdce na talíři. Takový název nese soutěž budoucích kuchařů a cukrářů, která se už posedmé konala v Městci Králové. Ambasadorkou akce a zároveň jedním z porotců byla herečka Markéta Hrubešová.

Soutěž budoucích kuchařů a cukrářů Srdce na talíři. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Do místního kulturního domu přijeli ve středu zástupci třinácti specializovaných škol a učilišť z celé republiky. Mladí kuchaři měli za úkol ve dvoučlenných týmech vytvořit dva druhy sushi. Finální výtvory pak prezentovali před odbornou porotou, v níž měla často co říci právě představitelka řady princezen, ale také autorka kuchařky Markéta Hrubešová.

„Máte to krásně připravené a také to chutná skvěle. Jen bych měla připomínku, že vaše jedna porce by v restauraci byly porce dvě. Důležité je, aby si host celý kousek mohl vložit do úst,“ hodnotila u jednoho z týmů známá herečka.

Kromě sushi měli žáci také vytvořit prostírání slavnostního stolu na téma Karneval. A stejné téma měli také cukráři. Ovšem ti pochopitelně vytvářeli na karnevalové téma zajímavý cukrářský výrobek. Často se jednalo o nápadité a velmi originální dorty, které vzhledem k tématu nezřídka hýřily mnoha barvami.

Soutěž pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Městec Králové. „Máme radost, že další školy mají o soutěž zájem a přijeli tak zástupci například z Plzeňska nebo Karlovarska. Soutěžní týmy to velmi baví a vyrostou z nich určitě dobří kuchaři i cukráři,“ řekl jeden z hlavních organizátorů Luboš Šebek, zástupce ředitelky školy.

Výsledky soutěže

Kuchaři

1. Michaela Zieglerová a Matěj Novotný - SŠ stravování a služeb, Karlovy Vary

2. Matěj Svoboda a Kateřina Šťastná - SOU Čáslav

3. Rebeka Garžiová a Elen Svobodová - OA a Hotelová škola Havlíčkův Brod



Cukráři

1. Adéla Bucharová a Adéla Tomášková - SŠ Lomnice nad Popelkou

2. Adam Rytych a Barbora Rytychová - SOŠ, SOU a ZŠ Třešť

3. Miroslava Pospíšilová a Stanislav Mašek - SOŠ, SOU a ZŠ Třešť