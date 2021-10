Zatímco Nymburk vyhlásil veřejnou poptávku po vánočním stromě už na začátku září, vedení Poděbrad se na veřejnost obrátilo prostřednictvím sociální sítě až 1. října. A to poptává rovnou dva stromy. „Pro náměstí hledáme strom o výšce cca 15 metrů a šířce 7 metrů a pro Žižkov pak strom o výšce maximálně 8 metrů a šířky 4,3 metru,“ upřesnila mluvčí radnice Radka Kakrdová.

Dvě největší města na Nymbursku tradičně oslovila veřejnost, aby se ozvala s nabídkou vánočních stromů, které by ozdobily centra obou měst. Konkrétně náměstí Přemyslovců a Jiřího náměstí. Jenže nymburská radnice ani po více než měsíci nedostala takovou nabídku, na kterou by mohla kývnout a mít strom pro letošní advent zajištěný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.