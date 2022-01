Důvody pro vznik organizace jsou podle členů uskupení ekologické i ekonomické. Od roku 2030 bude na území států Evropské unie platit zákaz skládkování a odpadové hospodářství se musí zefektivnit tak, aby se co největší část dala recyklovat a do spaloven se dostala jen nezbytně nutná část odpadů. Mimo jiné to znamená výrazné snížení směsného komunálního odpadu a navýšení toho recyklovatelného.