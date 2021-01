Nymburk se rozhodl oslavit příchod roku vidoemappingem. Tedy projekcí na zeď místních historických hradeb. Promítání se uskuteční čtyřikrát, a to na Nový rok navečer. Zájemci jej budou moci v přímém přenosu sledovat na stránkách města a Nymburského kulturního centra (NKC), které akci pořádá. „Samotná projekce potrvá 6 až 7 minut,“ uvedl Ladislav Langr, ředitel NKC.

Co se na nymburských hradbách objeví? „Bude to ukázka z historie města a představí se také osobnosti spojené s Nymburkem. Prezentováno bude také to, na co mohou být místní hrdí v současné době, tedy na své sportovce,“ řekl ředitel kulturního centra. Projekce se budou konat od 17.30, v 18.00, v 18.30 a v 19 hodin. Zástupci města ani kulturního centra nechtějí vzhledem k epidemiologické situaci zvát místní přímo na místo a spíše vybízejí ke sledování videomappingu z domova na stránkách města a NKC.

Videomapping má nahradit částí obyvatel kritizovaný ohňostroj. Ten se naopak chystají spustit v 18 hodin na Nový rok v Milovicích. Stránky města však neoznámily, kde přesně se akce uskuteční a vyzývají pouze k domácímu sledování celé akce. Ta se bude přenášet na facebookových stránkách Město Milovice.

Lysá láká na koncerty

Obyvatelé Lysé nad Labem mohou z tepla svých domovů sledovat speciální Silvestrovský program už odpoledne 31. prosince. V 17 hodin zahraje Orchestr Víta Andršta, hned vzápětí od 18 hodin naváže svým koncertem skupina Artmosféra se svými hosty. Od 20 hodin se mohou ti, kdo budou sledovat stránky města, těšit na silvestrovský výběr toho nejlepšího z repertoáru divadelního souboru Náplavka. Na Nový rok zatím v nespecifikovaném čase se uskuteční on-line jazzový koncert Marty Kloučkové & Friends z místního kina.