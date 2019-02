Nymbursko - Obce na Nymbursku pořizují kvůli neukázněným řidičům informační měřiče rychlosti. Jak vidí první zkušenosti s nimi starostové?

Mnoho informačních měřičů rychlosti se v posledních měsících objevilo v obcích na Nymbursku. Ve většině případů fungují tak, že když neukázněný řidič překročí předepsanou padesátku, začne na něj červeně blikat nápis „zpomal“. Jaké jsou s nimi první zkušenosti, na to jsme se zeptali starostů.

Všichni se shodují na tom, že pořízení těchto měřičů nebyly vyhozené peníze. Na druhou stranu však tvrdí, že kdo z řidičů je neukázněný, měřičů si ani nevšimne. Přesto však jejich první zkušenosti jsou vesměs pozitivní.

Například v Kostelní Lhotě mají měřič rychlosti umístěný na zkoušku teprve dva týdny. „Zatím máme smíšené pocity. Podle prvních zkušeností řidiči respektují ukazatele tak půl na půl,“ uvedla starostka Svatava Vronská. Podle ní má ale červeně blikající nápis „zpomal“ psychologický účinek.

V Kovanicích jsou měřiče umístěny už několik měsíců a podle starosty Jaroslava Krále se doprava v obci určitě zpomalila. „Myslím, že to nebyly vyhozené peníze,“ konstatoval starosta s tím, že nejvíce však zpomalují řidiči, kteří projíždějí Kovanicemi poprvé. „Pak si, zvláště řidiči kamionů, zvyknou a příště už měřiče nerespektují,“ dodal Král.

Městečtí první dva měřiče rychlosti namontovali letos na jaře. Podle starosty Milana Pavlíka ukazatelé u nemocnice i nedaleko pošty plní svůj úkol. „Oficiální data z měření zatím nikomu nepředáváme, ale každopádně řidiči v těchto úsecích výrazně zpomalují. Má to velký vliv na bezpečnost ve městě, hlavně dětí,“ myslí si Pavlík.

I proto chce pořídit do města další dva měřiče. „Na jaře podáme žádost o peníze na další dva měřiče. Ty by měly být umístěny na Dymokurské a Pražské ulici. Zejména na Pražské je to velmi nutné, tam jezdí řidiči opravdu hodně rychle,“ má jasno starosta.

Montáž informačních měřičů se chystá také v Pňově – Předhradí a Nové Vsi.