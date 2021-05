„Přísun vakcín máme stále stejný jako v posledních týdnech. To znamená okolo 500 až 600 vakcín denně pro první dávky. Rádi bychom očkovali už tolikrát zmiňovaných 1000 osob denně, na což jsme připraveni, ale příděl vakcín pořád není takový, abychom toto číslo naplnili,“ uvedla mluvčí nymburské nemocnice. Zatím čtyři týmy v centru fungují ve složení jeden lékař, jeden administrativní pracovník a jedna sestra.

Nejčastěji podávanou vakcínou je ta od firmy Pfizer/Biontech. Poměr očkování touto látkou tvoří zhruba 90% všech podaných vakcín v nymburském centru. Dalším typem vakcíny je Moderna, kterou mají kromě center dostávat v nejbližší době i praktičtí lékaři.

Zájemci se mohou hlásit také do druhého očkovacího centra, které funguje v areálu nemocnice v Městci Králové. To doposud hlásilo velmi krátké čekací doby a očkovat se do Městce jezdí i řada lidí z jiných regionů právě kvůli rychlosti získaného termínu.

Aktuálně už se mohou hlásit o první dávky lidé nad 40 let. Očekává se velký zájem, právě lidé středního věku by měli být tou nejpočetnější skupinou.