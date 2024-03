/FOTO, VIDEO/ Potvrzení toho, že je skutečně zima už minulostí, přišlo ze Zoo Chleby. Zdejší trojice medvědů ušatých, Angara, Balu a Míša, se na přelomu února a března probudila ze zimního spánku.

Míša ve věku 20 měsíců (vlevo, podzim 2023) již velikostídohání své rodiče. Stejně jako mláďata v přírodě, která sev podobném věku začínají osamostatňovat, opustí svojimatku i Míša. Na jaře ji čeká stěhování do nového domova | Foto: archiv Zoo Chleby

Medvědy ušaté chová zoologická zahrada od roku 2018 a proběhlo zde tak již jejich šesté nocování. „Délka spánku a doba probuzení je pro nás dobrou předpovědí, jak se bude počasí nadále vyvíjet,“ upozorňuje zoo.

V současné době v zoo žijí samice Angara, samec Balu a jejich dcera Míša, která je prvním zdejším medvídětem. V lednu oslavila již druhé narozeniny a brzy ji čeká odchod do nového domova.

Delší odpočinek

K zimnímu odpočinku, který si každoročně vyžádá ze strany chovatelů přípravy, se medvědi uložili na sklonku října a postupně se začali probouzet na přelomu února a března. Ve svých brlozích strávili třetinu z celého roku, což je podle vyjádření Zoo Chleby výrazný rozdíl oproti předchozímu roku. Tehdy kvůli nezvykle vysokým prosincovým teplotám zimovali pouze dva měsíce.

V přírodě si medvědi hledají vhodné úkryty zajišťující bezpečí i ochranu před počasím, například skalní jeskyně, prostory pod kořeny velkých stromů či vývraty. V zoo jsou brlohy vytvořené uměle, jedná se o velké bedny umístěné v pavilonu. Letošní zimování bylo pro chovatele velkou výzvou, protože chystali společný brloh pro Angaru a Míšu, která téměř dosahuje velikosti dospělé medvědice.

Bedna pro dvě medvědice

Jaroslav Dufek ze Zoo Chleby sdělil, že musela být postavena dostatečně velká bedna, aby se do ní obě medvědice pohodlně vešly, nemohly ji zničit nebo přesunout, ale zároveň s ní chovatelé mohli manipulovat. „Nakonec byla tak bytelná, že jsme s ní ani v pěti lidech nepohnuli, ale medvědicím se zamlouvala,“ přiblížil jednu z těžkostí zimování.

Návrat do běžného medvědího života je postupný a pomalý. To i přesto, že medvědi ušatí jsou vůbec tím nejakčnějším druhem medvědů. A ačkoliv je pouští chovatelé již pouští ven, návštěvníci si na jejich řádění musí ještě počkat „Pouštíme je do výběhu, jsou ale dny, kdy se jim ven vůbec nechce. Necháváme to na nich a dopřáváme jim klid,,“ doplnila Karolina Dufková ze Zoo Chleby.