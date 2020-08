Záleží však na konkrétním včelaři; zatímco květového medu mohlo být u některých včelařů relativně dost, pastového je mnohem méně. Právě ten zdražují ve více případech. Situace je ale taková, že záleží na lokálních rozdílech. Někde včelaři stočili více medu, jinde méně. S loňskem se ale nedá srovnávat, shodují se.

Na množství medu se ve Středočeském kraji podle Deníkem oslovených včelařů podepsalo počasí. Zatímco začátek jara byl podle nich perfektní, včelařům se podařilo po zimním období nastartovat na novou sezonu a relativně se stočilo i dost medu, v červnu přišel útlum. Červen byl totiž velmi bohatý na dešťové přeháňky a také relativně studený. Včely tak neměly dostatek příležitostí ke sběru nektaru, což už nedokázaly dohonit ani v červenci. „Určitě to je počasím, v období, kdy měly včely co nejvíce snášet, tak bylo chladno a pršelo,“ řekl k problematice včelař Stanislav Bukovský. Ten podle svých slov ještě tak špatně nedopadl. „Oproti jiným rokům to je ale o dost slabší. Řekl bych, že medu je tak o třetinu méně, možná i o něco více,“ podotkl.

S tím souhlasí i včelař Jiří Novotný. Medu je rozhodně méně. „Rozmanitost květu je malá. Z obilí si nic nevezmou, z brambor, kukuřice, lidé sekají trávu dříve, než vykvete. Když je tak sucho, včely nemají z čeho brát. Odkvetou lípy, řepka a pak je pro ně poušť,“ vysvětlil další důvody, proč je medu letos méně. A pochopitelně svoji roli sehrává i počasí.

Nutno podotknout, že Nymbursko není v této problematice osamocené. Situace je podobná i na blízkém Kutnohorsku. I tam včelaři pozorují, že letošní rok není nijak slavný, co se týká medu. „Kvalitu si myslím, že med má letos dobrou, ale je ho podstatně méně. Tmavý med, ten úplně poslední, vypadl takřka ze sta procent,“ podotkl. Květnového medu bylo podle něj relativně dost – ale potom se začalo počasí kazit. „Přišly prudké srážky a chlad, květen byl studený, červen deštivý,“ vysvětlil. Květový med ještě v zásobách má. „Květový med jsem nezdražoval, vytočil jsem trochu i toho tmavého, který jsem zdražil o deset korun,“ řekl.

Dramatické zdražení nečeká včelař Ladislav Svoboda – upozorňuje ale, že lidé se v současné situaci častěji zásobují. „Hodně se o tom mluví, že je medu málo, lidé se více ptají a kupují větší množství do zásoby. Dříve koupili kilo, nebo dvě kila, teď šest až osm. Med vydrží až dva roky bez ztráty kvality, není to jako mléko které do tří dnů zkysne,“ podotkl. Kdo tedy spoléhá, že třeba před Vánoci skočí ke svému včelaři, jak byl zvyklý, může nastat scénář, když včelař řekne: „Už nemám.“