Nymburk, Teplice /FOTO/ - Na Stínadlech v Teplicích pozdravil kluky z Nymburka i brankář Čech a hokejista Šlégr.

Fotbalový turnaj McDonald´s za účasti nymbursého týmu žáků čtvrtých a pátých tříd Základní školy Komenského. To by nebylo nic až tak divného. Tým Komendy se ovšem letos probojoval přes okrskové, okresní a krajské kolo až do finále na teplické hřiště Na Stínadlech vůbec poprvé. Finálovému klání se říká Svátek fotbalu.

V květnu celý turnaj odstartoval. „Mezi hráči jsou hlavně registrovaní v klubu Polaban. V tom byla naše výhoda. Chtěl bych tímto poděkovat trenérům Polabanu," uvedl tělocvikář Leon Maršík, který stojí za turnajem i jako vedoucí.

Patnáct žáků Komendy se dostalo nejprve přes místní kolo na hřišti v Nymburce, kde hráli s chlapci z nymburských škol Letců R.A.F. a Tyršova a nebo ZŠ ze Sadské. Okresní kolo se hrálo v Lysé a účastnily se ho ještě školy z Lysé, Křince a Poděbrad.

„Krajské kolo jsme absolvovali na ligovém stadionu v Mladé Boleslavi. Porazili jsme tam například týmy ze škol v Mnichově Hradišti a Kralup nad Vltavou," vzpomíná na mače v Boleslavi Maršík.

S ním patřil do realizačního týmu i Martin Hruška, jinak školník Komenského.

Turnaj se hrál na malé hřiště dvakrát deset minut, šest hráčů v poli včetně brankáře, bez offsidů. Věkově se hráči pohybují mezi deseti až dvanácti lety.

Pojďme do finále. To se odehrálo na slavném fotbalovém hřišti Na Stínadlech v Teplicích. „Finále se účastní šestnáct mužstev. Hrálo se ve čtyřech skupinách po čtyřech, my jsme pak kopali o 9. až 16. místo," vysvětlil trenér Leon Maršík.

Dva dny strávené v Teplicích si kluci podle Maršíka náležitě užili. Odehráli utkání například s Plzní, Mostem, Hradcem Králové, Českými Budějovicemi či Ústím nad Orlicí. „Moc se jim líbilo ubytování, večerní film Tajuplný ostrov ve 3D rozlišení a celková atmosféra," popsal tělocvikář, který je v Nymburce dvanáct let.

Pokaždé vedl kluky v tomto turnaji, letos to byl již 15. ročník.

Patronem Svátku fotbalu se stal brankář nároďáku a anglické Chelsea FC Petr Čech. Přijel v civilu a fotil se se všemi oddíly. „Potom všem popřál spoustu fotbalových nápadů a skvělé zážitky ze hry," přetlumočil Maršík.

Kluci dostali pochvalu na vysvědčení a fotku s Čechem.

Sestava Komendy

Dominik Filip, Jakub Jebavý, Patrik Klouda, Vojtěch Kovařík, Matěj Krušinský, Ondřej Lebduška, Alex Müller, Adam Nechanský, Michal Ouředník, Dominik Procházka, Tomáš Roza, Matěj Srb a bratři Dominik a Patrik Zbořilovi