Bobnice - V Bobnicích 12. prosince vypouštělo 135 dětí balónky s přáníčkem. Jeden balónek doletěl až do Polska

„Dobrý den, Matýsku! Balónek pro Ježíška, který jsi vypustil, překonal velkou vzdálenost. Orkán Aleksandra, který tehdy v Evropě foukal, pomohl, že se dostal až do Polska, do vesničky Lubcza, několik set kilometrů vzdušnou čarou," zněl v polštině dopis, který dostal čtyřletý Matýsek Miklovič z Bobnic od polského Ježíška. S dopisem přišel malému chlapci i krásný šedý slon, kterého si přál. Obec Lubcza je přibližně tak v úrovni Prešova, asi 560 kilometrů od Bobnic.

Vše začalo 12. prosince, kdy se obec zapojila ve spolupráci s agenturou Český Ježíšek a Rádiem Impuls k akci Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi, která se koná celorepublikově a měla za úkol vytvořit nový rekord v počtu poslaných balónků. Obec od agentury dostala kartičky, na které děti napsaly, co by si přály, a kartičky se připevnily k balónkům, které byly napuštěné směsí helia a kyslíku. Přesně v 15.15 hodin, na povel v Rádiu Impuls, vypustili Bobničtí 135 balónků s přáním dětí, co by chtěly od Ježíška.

Den na to, 13. prosince, našel obyvatel polské vesničky Marek Strzępek na zahradě svých přátel, kde byli zrovna na návštěvě, balónek malého Matýska z Bobnic, na kterém bylo přáníčko s adresou Mateřské školy Bobnice, že by chtěl plyšového slona. Pan Strzępek neváhal, našel si na internetu, kde jsou v České republice Bobnice, a došel koupit krásného šedého plyšového slona a odeslal jej na adresu. „Bude se ti případně tento líbit?" bylo napsáno ve velmi milém dopise, který byl v polštině přiložen k zásilce.

Rodina Miklovičových byla začátkem ledna u příbuzných na Slovensku. „Najednou jsem měl telefon, že máme doma nějaký balík z Polska. Přemýšleli jsme, kde všude máme příbuzné, ale tohle nás vůbec nenapadlo. Když si vezmu, jaký kus cesty balónek urazil a nic se s ním nestalo. Mohl skončit někde ve škarpě nebo v potoce a nikdo by ho nenašel. Přiletěl k dobrému člověku," řekl nadšený tatínek Matýska Jozef Miklovič s tím, že jeho syn ještě věří v Ježíška, takže mu nepřišlo vůbec divné, že slon, kterého si přál, přišel poštou. „Chystáme se vyfotit celá rodina i se zaslaným slonem a poděkovat polské rodině za to, jak se zachovali. Třeba z toho vznikne nové přátelství, kdo ví," řekl Jozef Miklovič.

Podobnou radost měla i Eliška Vanišová, která v ten samý den poslala své přání, že by chtěla umělého papouška a mobilní telefon, z Mnichova Hradiště. Uběhly čtyři dny. Ve středu 17. prosince se v Czestochowie, polském poutním městečku vzdáleném 294 kilometrů od Mnichova Hradiště, vydal stejně jako každý den na procházku se psem pan Zbigniew Stawiarski. Našel balónek a podařilo se mu po velkém pátrání za pomoci polského konzula najít Elišku a na Štědrý den jí její přání splnit.