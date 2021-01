Datum 16. listopadu 2019 změnil Evě Martincové z Poděbrad život. Jeden z jejích synů, Lukáš, seděl v osobním autě, které mělo vážnou nehodu poblíž kruhového objezdu na výjezdu z města u hypermarketu Tesco. Těžké poranění hlavy má celoživotní následky. Syn potřebuje nepřetržitou péči a především léčbu. Maminka Eva kvůli tomu opustila zaměstnání a snaží se být synovi co nejvíce na blízku.

Eva Martincová se synem Lukášem. | Foto: archiv rodiny

Část léčby a rehabilitací platí zdravotní pojišťovna. Ale například chystaný pobyt v jednom z pražských center pojišťovna neuhradí. „Chtěla bych, aby Lukáš dojížděl alespoň měsíc do tamního stacionáře a věřím, že by mu to mělo výrazně pomoci. Jenže měsíční léčba stojí zhruba 300 tisíc korun,“ konstatovala maminka Eva.