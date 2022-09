Hodně úspěchů a trpělivosti popřál také učitelkám a jejich asistentkám. Obrátil se i na rodiče. „Možná z vás cítím větší nervozitu, než z vašich prvňáků. Ale nebojte se, máte šikovné děti a ty to zvládnou. A když se něco napoprvé nepovede, tak se povede na podruhé, jsme jenom lidi,“ nabádal rodiče k trpělivosti. „Pokud budete cítit nějaký problém, nebojte se hned přijít. Čím dříve přijdete, tím lépe se každý problém dá vyřešit,“ doplnil Cabrnoch směrem k rodičům.

Mezi prvňáky na sídlištní škole nebude žádné ukrajinské dítě. Od druhé třídy však už budou děti uprchlíků začleněni do tříd. „Systém výuky jsme pilovali už od dubna. Styčnou paní učitelkou bude paní Zlámalová, která s nimi intenzivně komunikuje. Ukrajinské děti budou mít hodiny výuky češtiny navíc, některé žijí u nás už delší dobu a česky rozumí dobře,“ vysvětluje ředitel školy.

Problémem však bylo, že až do 1. září neznali přesný počet ukrajinských dětí, které letos do školy nastoupí. „Například dvojčata, která měla nastoupit do sedmé třídy a byla na jaře u zápisu, zatím nepřijdou. Ozvali se příbuzní, že uvízli na Ukrajině a běhají z krytu do krytu a k nám se jim zatím nepodařilo dostat,“ vypráví jeden z příběhů zástupkyně ředitele Gabriela Vejvodová.

Celkem mělo podle oficiálních údajů nastoupit na Nymbursku do prvních tříd 1 282 dětí. Z toho 15% jich nastoupilo po odkladu.