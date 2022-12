Malý kočárek i fotbalový dres. Dárky dostanou i děti z ohrožených rodin

Ne všechny děti najdou pod stromečkem, co by si přály. Dokonce jsou i takové, které dárky nedostávají vůbec. Sociální pracovnice Respondea proto zjišťovaly, co by děti ze znevýhodněných rodin na Mladoboleslavsku a Nymbursku, se kterými dlouhodobě pracují, rády od Ježíška dostaly. Následně sestavily seznam dětí a dárků a pokusily se najít k nim dárce.

Pracovníci Respondea se rozhodli zařídit dárky pro děti, jejichž rodiče si nákupy nebudou moci dovolit. Ilustrační foto. | Foto: Respondeo