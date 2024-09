Návrh je předložen jako bod tři, o kterém se bude jednat. V důvodové zprávě se vysvětluje, proč by změna názvu části ulice dávala smysl. „Problém spatřujeme v situaci, kdy ulice Husova probíhá ve dvou poděbradských čtvrtích, a to v Poděbradech II a Poděbradech IV. V obou těchto čtvrtích se nacházejí stejná čísla popisná (jedná se celkem o 13 stejných adresních míst). Tím dochází ke špatné identifikaci adres. Dokonce i pro integrovaný záchranný systém je toto nešťastné a již v minulosti se stalo, že HZS přijel na jiné místo k zásahu, sice do ulice Husova k oznámenému číslu popisnému, ale v jiné čtvrti,“ popisuje Jana Zítová, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, která návrh na přejmenování části ulice předkládá.

Malozbožská? U Čističky?

Stojí za zmínku, že případná změna adresy by se týkala 27 adresních míst, konkrétně rodinných domů. Jejich trvale hlášení obyvatelé by si například museli vyměnit občanské průkazy. Výměna by je však nic nestála, v daných situacích probíhá změna dokladů bezplatně.

A jak by se část nynější Husovy ulice mezi ulicemi Za Mlékárnou a Za Statkem mohla brzy jmenovat? „V obdrženém písemném podnětu jsou i návrhy na nový název dle historie nebo podle osobností nebo podle místa (např. Viktorínova, Jiříkova, Hynkova, Pokova, Otakarova…). Jelikož na druhé straně ulice se nachází objekt čistírny odpadních vod, tak by připadal např. v úvahu název místopisný, a to U Čističky, ale navrhujeme ještě jinou variantu. Název, který je z hlediska historie obce pro tuto část příznačný, protože Poděbrady IV jsou Malé Zboží, a to "Malozbožská". Samozřejmě mohou být diskutovány a navrženy další varianty,“ píše Zítová v důvodové zprávě.

Přečíslovat domy? Nesmysl

Někteří z diskutujících na sociálních sítích s návrhem nesouhlasí a jako řešení navrhují přečíslování domů, kterých se problém se stejnou adresou týká. Jenže to není možné. „Zrušení čísla popisného lze pouze při zániku budovy. (…) O přečíslování budov je povinna obec rozhodnout při zániku části obce. Jinak může obec, resp. obecní úřad, výjimečně rozhodnout o přečíslování budovy, jsou-li k tomu vážné důvody,“ vysvětluje Zítová.

Přečíslování znesnadňuje historickou identifikaci budov, neboť některé mají po desetiletích či staletích stále stejné číslo, což například při případných sporech usnadňuje dohledávání vlastnických práv. „Pokud by se jednalo o ojedinělý případ, pak by varianta na přečíslování jednoho objektu byla jednodušší a logičtější. V tomto případě ale nejde jen o jedno číslo popisné, které se adresně opakuje. Problém se týká celkem 13 čísel popisných se stejnou ulicí Husova. Z toho důvodu může být případná změna názvu části ulice příhodnějším řešením,“ vysvětlila vedoucí odboru výstavby.

V případě, že zastupitelstvo města návrh zamítne, podnět bude odložen.