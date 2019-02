Nymburk, Nový Jičín /FOTOGALERIE/ - Obrovským úspěchem dívek z Nymburka skončila republiková profesionální soutěž v mladém sportu zvaném pole dance. V překladu to znamená tanec u tyče. Pole dance je tvrdý a krásný sport.

Zmíněná soutěž se konala v Novém Jičíně a nymburské dívky vedené Martinou Kučerovou z Centra pro všechny přivezly hned několik medailí. Malé Nymburačky ovládly kategorii pokročilých ve věku 6 až 9 let. „Zlato získala Monička Karlová se svou skladbou Halejujah, jen o půl bodu za ní byla stříbrná Monička Kopřivová se skladbou Shakira. Pak po mezeře plných šesti bodů byla bronzová přespolní princezna a pomyslnou bramborovou si odvezla Anička Křížová, nejmladší účastnice našeho centráckého týmu," řekla Martina Kučerová.

V kategorii začátečníků věková kategorie 6-9 let startovaly dvě statečné začátečnice Amálka Motlová a Adélka Tomášová, které trénují od září. Předvedly krásné sestavy, ale hodnocení odborné poroty jim umístění nepřineslo. Ani v kategorii začátečnic věková hranice 10-14 let nezískaly Nymburačky žádnou medaili. „Ale co je nutné se zmínit, je fakt, že tři šikulky, Natálka Šišková, Bea Horáková a Justýna Sekerešová, se sem do Nového Jičína probojovaly skrze semifinálové kolo, takže rozhodně patří mezi 10 nejlepších. Jejich vystoupení bylo suprové, s přehledem by mohly startovat v pokročilých, ale porota měla jiný názor. Slzu jsme uronili za to, že jsme se nedočkali vyššího ohodnocení," komentovala vystoupení vedoucí týmu.

V kategorii pokročilých 10-14 let jsme měly jen jednu bojovnici, Lauru Cindrovou, která se probojovala skrz semifinále až do finále, ale na „cinkání" to nestačilo. V kategorii doubles měl Nymburk největší zastoupení závodnic. Nastoupily jak začátečnice Terezka Balcerová a Nikola Blažková, tak mírně pokročilý pár Justýna Franková a Míša Crhová a sestry Domča a Laurinka Poupě, ty dokonce po týdenním marodění a ještě s horečkou. „Nejpokročilejší Dominika Martínková a Viktorie Dušánková si vybojovaly se svou novou sestavou stříbro, přestože měly stejný počet bodů jako vítězné duo. Takže pro nás jsou zlaté, zrovna jako všechny nymburské poledancerky, které se na tento tvrdý, však nádherný sport daly," říká Kučerová.

Úspěšné slečny budou moci zájemci brzy vidět i na domácích cvičištích. „Nyní se připravujeme na víkendové závody v Poděbradech, pak nás čeká dubnové semifinále Mistrovství ČR a v červnu finále. Naživo je možné nás vidět 10. června na závodech Nymburský andílek," zve vedoucí týmu Martina Kučerová.

