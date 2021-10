Po oba dny měli zajištěnou stravu. Z nedalekého motorestu Kopičák jim přivezli v pátek večer guláš s knedlíkem a v sobotu se k obědu těšili na řízky. A opět padala slova chvály na starostku Běrunic, která to zařídila. „Zkrátka se tu máme jako prasátka v žitě,“ smějí se spokojené členky volební komise.

Přitom při minulých volbách dorazilo pouhých 19 voličů. A to je zatím zklamali čtyři noví sousedé, kteří se nedávno přistěhovali, aktivně se hlásili, ale volit ještě nepřišli. „Ale třeba ještě přijdou,“ mírnila pesimismus přísedící Marie Janouchová. Naopak radost jim udělal nejstarší obyvatel obce, Václav Šimák, kterému brzy bude 88 let. „Přišel dokonce i o berlích, aby mohl volit,“ cení si dámy místního pamětníka.

A tak to všem čtyřem dámám v teple rychleji utíká. „Probral jsme vesnici barák po baráku,“ směje se místopředsedkyně komise Hana Smažáková. Důvodem ke spokojenosti je také volební účast. Ta už tři hodiny před koncem voleb dosáhla 62 procent! „Ze 42 možných voličů přišlo hlasovat už 26,“ upřesňuje předsedkyně komise Marie Vaňurová.

„Za to může paní starostka, která to zařídila,“ hlásí zapisovatelka Jaroslava Nováková. Má na mysli Ivu Schmidovou, starostku sousedních Běrunic, pod něž Běruničky spadají.

/FOTOGALERIE/ Dlouhá léta byla jedna z nejmenších obcí na Nymbursku vyhlášena zvláštností, kterou byla malá unimo buňka na návsi. V ní se vždy volilo. Komise i voliči si stěžovali na zimu, či propadající se podlahu. Pokud náhodou přišel více než jeden volič, byl problém se v buňce vyhnout. To však skončilo. Na návsi stojí malý zateplený domeček a všechny čtyři členky volební komise září spokojeností.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.