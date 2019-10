Kolem deseti majitelů psů se svými miláčky přijde denně kvůli povinnému čipování do ordinace nymburské veterinářky Jany Knytlové. Podle ní jsou lidé o povinnosti mít očipovaného psa dobře informováni.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Zákon tuto povinnost zavádí od začátku příštího roku. Proto by si ti, kteří ještě očipovaného psa nemají, měli pospíšit a za veterinářem zajít. Nemusí se obávat, že by jejich pes při zákroku jakkoliv trpěl. Je to v podstatě podobné očkování. „Jedná se o injekci do podkoží na krku, kdy je psovi vpraven čip velikost zrnka rýže,“ popsala čipování Jana Knytlová.