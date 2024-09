Hnutí Nymburk s klidem (NsK) a ODS budou vládnout menšinově. Umožní jim to právě trojice zastupitelek v čele s bývalou místostarostkou Stanislavou Tichou, které se nově označují jako nezávislé, ale nechtějí iniciovat ani podpořit odvolání stávajícího vedení.

O zásadních bodech, které bude chtít prosadit v druhé polovině volebního období, tak bude muset nynější koalice vyjednávat nejen se zmíněnou trojicí rebelek, ale i s dalšími členy opozice.

Nehlasujeme automaticky

To jsou výsledky srpnové schůzky mezi zbývajícími členy starostova hnutí NsK se Stanislavou Tichou, Ivanou Rychetskou a Martinou Kučerovou. Podle posledně jmenované není návrat tří bývalých členek do starostova hnutí v současné době myslitelný. „Nemáme důvěru v současné vedení města. V řadě věcí a postupů s nimi nesouhlasíme. Na druhou stranu to neznamená, že nejsme schopni s nimi o důležitých věcech jednat, a ty dobré věci z koaliční smlouvy podpořit. Ale na některé věci se budeme ptát a nebudeme zvedat ruku automaticky,“ vysvětlila Deníku postoj zastupitelek Martina Kučerová.

Odchod místostarostky a dalších dvou zastupitelek ze starostova hnutí Nymburk s klidem platí a současná koalice tak nemá v zastupitelstvu většinu. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Podobnou interpretaci ohledně výsledků schůzky a budoucí podoby vedení města v Nymburce potvrdil i místostarosta Zdeněk Vocásek. „Jasně deklarovaly, že nechtějí být součástí koalice. Na druhou stranu se nepřipojí k opozici a nebudou vyvolávat jednání o nedůvěře vedení města. Pro nás to znamená, že v některých případech budeme muset hledat podporu napříč celým zastupitelstvem,“ řekl Vocásek.

Post třetího místostarosty po Tiché zatím nebude obsazen. Kompetence po bývalé místostarostce, například informatiku, sociální oblast nebo školství, si rozdělí mezi sebou zbývající místostarostové a starosta.

Trvající neshody

Místostarostka Stanislava Tichá oznámila svoji rezignaci na post místostarostky na konci posledního předprázdninového jednání zastupitelů. Podle jejích slov přednesených před zastupiteli byly důvodem rezignace názorové neshody s ostatními členy vedení radnice . „Nešlo si nevšimnout, že jsme se s kolegy z vedení občas rozcházeli v názorech na to, jak v Nymburce dělat některé věci. Ať už se to týkalo prodeje pozemků, změn územního plánu, plánovacích smluv, celkového budoucího rozvoje města nebo směřování a fungování městských organizací," konstatovala Tichá.

Některé věci bylo údajně ve vedení těžké prosadit. „Po vstupu do politiky jsem přišla o řadu ideálů. Přesto stále věřím, že pro město se dá pracovat bez postranních úmyslů, poctivě a slušně," řekla tehdy končící místostarostka.

Jen o pár dnů později ji podpořily další dvě zastupitelky, Martina Kučerová a Ivana Rychetská, které stejně jako Tichá oznámily konec ve starostově hnutí. Nyní všechny tři potvrdily, že se necítí být součástí koalice a nadále budou působit jako nezávislé zastupitelky.

V praxi to znamená, že koalice NsK s ODS má nyní pouze devět členů v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu. Opozice ale není jednotná na to, aby dokázala nynější vedení města odvolat a sestavit vlastní koalici.

První podzimní jednání zastupitelů je v plánu příští středu 11. září.