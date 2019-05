Výstava je zaměřena především na myslivost, ale myslí i na rybáře nebo včelaře. Zakoupit se dají lovecké zbraně, pruty, uniformy, dalekohledy, náboje, ale i pochoutky z lesní zvěře.

Především v prvním patře jsou vystaveny trofeje, počet paroží i druhů zvířat by asi málokdo spočítal. V halách je od ranních až do večerních hodin stále živo. „Je to největší myslivecká výstava v republice,“ potvrdil už před začátkem Ondřej Matouš, ředitel výstaviště.