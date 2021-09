Na lyském výstavišti se od pátku 24. do neděle 26. září uskuteční veletrh koní a všeho, co k nim patří - Kůň 2021. Návštěvníkům se představí jednotlivá plemena koní, kterých bude na výstavě ustájeno více než 120. Zastoupena budou teplokrevná, plnokrevná, chladnokrevná, sportovní, historická i malá plemena, poníci a miniaturní koně.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.