Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vyměřil městu Lysá nad Labem pokutu ve výši 280 tisíc korun. Tu má radnice zaplatit za to, že postupovala nezákonně při regulaci hazardu ve městě. Město se však rozhodnutí brání a podalo rozklad.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/ Vladimír Šťastný

Radnice podle úřadu pochybila, když v období od 1. prosince 2012 do 3. září 2019 uplatňovala na svém území regulaci umožňující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných hazardních her pouze na adresních místech uvedených v příloze obecně závazných vyhlášek.