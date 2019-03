Poslední akce za současné podoby klubu se bude konat 22. března, pak jej převezmou zástupci radnice a začne rekonstrukce. V nové podobě by prostory spojené s provozem restaurace mohly podle starosty Karla Otavy začít fungovat do konce roku.

Radnice se po jednáních s majitelem dohodla na částce 10,2 milionů korun, za kterou klub koupí. „Kromě dalších stavebních úprav chceme obnovit společenský sál s jevištěm s kapacitou do 300 lidí. Chceme, aby provoz těchto prostor byl spojen s provozem sousední restaurace, což máme zatím ústně přislíbeno. Chceme to potvrdit i smluvně,“ řekl starosta.

Majitel klubu už vyhlásil, že se chystá poslední akce, i když u Československého mejdanu zatím stránky uvádí, že není jisté, zda je to úplně poslední akce Calypssa v současné podobě. „Jelikož ani my nevíme, kdy bude poslední mejdan v klubu – záleží to na novém majiteli městu Lysá nad Labem - tak to může být klidně i tento,“ píše se v pozvánce na akci, která má být večírkem napříč historií klubu Calypsso.

Radnice při odkupu klubu podle radní Karolíny Chudobové zvažovala mnoho okolností. Například velikost prostor z hlediska jejich kapacity, která je nyní uměle snížena. Po rekonstrukci však má vzniknout sál s dostatečnou kapacitou. „Dříve byly v budově provozovány například plesy, taneční zábavy, divadelní představení, schůze spolků a mnohé další. Chceme tradici obnovit,“ uvedla radní.

Město zvažovalo, zda řešit problém chybějícího sálu pro společenské události stavbou nových prostor na zelené louce, nebo například odkupem jiné budovy, která společenský sál obsahuje, ale potřebovala by opravdu celkovou rekonstrukci, či právě možností koupi klubu Calypsso. „Vybudování úplně nových prostor by řádově mohlo vyjít i na 200 milionů korun a na to by samotná radnice neměla peníze,“ řekl Otava.

I proto se příležitosti s Calypssem rádo chytlo. „Možnost koupit takové zařízení se nenaskytla dlouhá léta. Když jsme si porovnali odhadovanou cenu, kterou by město muselo investovat, pokud by se stavělo takové zařízení na zelené louce, s odhadovanou cenou pořízení a rekonstrukce, rozhodli jsme se pro tuto variantu,“ vysvětlila radní Karolína Chudobová.

Problémy se společenským sálem řeší už několik let také v Poděbradech. V minulém volebním období už se schylovalo k formě nákupu části budovy Růžového slona, ale nakonec se zastupitelé nebyli schopni dohodnout a problém se tak přenesl na stávající samosprávu.