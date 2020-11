Podle ní hrozí to, že město bude nyní peníze nekoncepčně utrácet a stávající dluh zaplatí až budoucí vedení radnice. Také podle ní takový dluh ohrožuje možnost financovat potřebné investice v delším časovém horizontu. Vedení města začalo o úvěru hovořit po místním referendu, které se konalo souběžně s nedávnými krajskými volbami.

Byty neprodají

V tom místní odmítli plán na prodej městských bytů v sousedních Milovicích. Přitom současná koalice počítala s využitím peněz získaných z prodeje těchto bytů na slíbené investiční akce. Například opravy páteřních silnic ulice ČSA a Mírová se už rozjely a město tak nutně potřebuje zajistit jejich dofinancování. S penězi však také počítala na opravu vodojemu kvůli špatné kvalitě pitné vody ve městě, stavbě sportovní haly, či rozšíření školky. O úvěru začal hovořit místostarosta Jiří Havelka (ODS) hned po oznámení výsledku referenda. Tehdy však zmiňoval částku 200 milionů na 10 let, s čímž by opozice nyní souhlasila. „Jedním z řešení je i úvěr ve výši 200 milionů korun, který bychom získali pouze s jednoprocentním úrokem,“ uvedl Jiří Havelka.

Koaliční zastupitelé ale nakonec schválili úvěr o 100 milionů vyšší. Tedy už zmíněných 300 milionů korun. Podle jejich současného stanoviska ani tato částka na všechny chystané projekty stačit nebude. „S některými investičními akcemi, například s opravou ulic, nám pomáhá kraj, na jiné už jsme zažádali o dotaci. Použijeme peníze z úvěru jen na projekty, které už jsou v takové fázi, že je lze okamžitě realizovat. Jinými slovy žádné průtahy, žádné promrhané peníze,“ vysvětlují zástupci koalice na stránkách města. Podle nich přinesou investice vedle zlepšení života v Lysé také nové pracovní příležitosti.

Opozice nesouhlasí

S takovou interpretací ale opozice zásadně nesouhlasí. Pole jejích představ stačila půjčka ve výši 200 milionů. Podle opozičního zastupitele Karla Marka (Lysá nás baví – KDU-ČSL) by na pět klíčových projektů, tedy opravy dvou ulic, sportovní halu, vodojem a školku stačila původní částka 200 milionů. „Vychází to na 199,2 milionu korun. Částky vychází z již uzavřených smluv o dílo, informací poskytnutých městem úvěrující bance, rozpočtu města na rok 2020, prohlášení radních ohledně cen jednotlivých akcí a výše v budoucnu získaných dotací. I kdyby se tedy realizovalo všech pět těchto projektů, stačil by na jejich zaplacení úvěr ve výši 200 milionů korun s roční splátkou 14 milionů při splatnosti 15 let,“ uvedl Marek.

Splátky dopadnou na příští vedení města

Také kritizuje fakt, že peníze si půjčí a utratí současné vedení města, ale splácet je začne až vedení radnice, které vzejde z dalších voleb. Úvěr by se měl postupně čerpat od listopadu 2020 do října 2023 a splácet až od listopadu 2023. V letech 2024 až 2038 pak město ročně zaplatí necelých 21 milionů korun. Z časového rozvržení je tedy zřejmé, že zatímco 300 milionů korun si půjčí a utratí současné vedení města, splácet ho budou muset nová vedení, a to po dobu čtyř funkčních období.

Bude na další projekty

Současné vedení města však oponuje, že za půjčené peníze budou vybudovány i další projekty. Jedním z nich má být i nová psychologická poradna pro děti a mládež. „Vznikne rekonstrukcí domu na náměstí Bedřicha Hrozného č.p. 13. Po rekonstrukci bude budova sloužit sousedící Základní škole Bedřicha Hrozného, v níž se tím pádem rozšíří kapacity pro další školáky, v přízemí domu pak vznikne zmíněná psychologická poradna,“ vysvětlují zástupci koalice.

Dalšími projekty mají být rekonstrukce v pavilonu tělocvičen Základní školy J. A. Komenského, nebo nové informační centrum a prostory pro veřejnost v budově radnice. „V běhu je rekonstrukce historické části naší radnice, která pořádně prokoukne. Po dokončení stavebních prací totiž v přízemí vznikne nové informační turistické centrum, v podkroví zase kulturní sál pro nejrůznější veřejné akce a aktivity místních spolků,“ uvedla radní Karolina Stařecká (Sdružení ČSSD s podporou NK). Daný přístup se opozici nelíbí.

„Z vyjádření, která máme k dispozici, vyplývá, že se koalice rozhodla během svého funkčního období do října 2022 uskutečnit velké množství projektů, aniž by řešila, zda tím nebude zastaven rozvoj Lysé nad Labem v následujících osmnácti letech. Zastáváme názor, že zvlášť v dnešní době je nutné rozumně hospodařit a myslet i na to, aby v budoucích letech město nezůstalo bez finančních prostředků,“ doplnil Karel Marek.