Podle meteorologů by Labe v regionu mělo kulminovat v úterý. Deník vám přináší pondělní odpolední pohled na řeku v Lysé nad Labem před příchodem hlavní vlny.

Pokud někde k rozlivu dojde, pak by se to mělo týkat Poděbrad a okolí Lysé nad Labem. Nymburk by měl zůstat relativně v klidu.

V Lysé se na příchod případné povodňové vlny chystají už několik dní. Podle radnice jsou veslařský klub a některé nemovitosti jsou opatřeny pytli s pískem.

"Na Řehačce jsou připravené hráze z pytlů, instalovaný protipovodňový vak a Mlynařice stále teče do Labe. Rybáři uzavřeli i stavidlo z Labe, tzn. Řehačka je odstavena od vody," uvedla radnice na facebookovém profilu.

Připravili se i litolští fotbalisté. "FK Litol je připravený na nejhorší a vše je vyklizeno, dům se zázemím je zapytlován," oznámila radnice.

Výška labské hladiny bude záležet na tom, jak se vyvine situace v Přelouči a v Nymburce. V případě potřeby slouží pro občany Lysé jako krizová linka kontakt na městské strážníky na čísle 156 nebo 325 552 065.