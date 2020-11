„Byla to léta příprav a léta hledání, kam uložit kabel jako přeložku vysokého napětí. A také samozřejmě zajištění potřebných peněz,“ uvedl starosta Karel Otava.

Podle jeho slov celá akce vyšla na tři miliony korun. „Ale bude to stát za to, protože Lysá bude mít konečně na svém katastru přírodní koupaliště,“ doplnil starosta.

Zdroj: InRybar.cz

Radní Karolína Stařecká uvedla, že v Litoli je několik lokalit, které by bylo vhodné zrekultivovat pro volnočasové aktivity. „U některých už se nám to daří a Mršník je jednou z nich. Díky přeložce vysokého napětí proběhne rekultivace tohoto místa na přírodní koupaliště a příští rok už by se na tomto místě měli lidé koupat,“ konstatovala radní.

Součástí rekultivace bude nejen zpřístupnění vodní plochy. Město se chystá na břeh umístit také několik herních prvků pro děti.