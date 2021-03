„Aktuálně je v naší nemocnici hospitalizováno 18 covid pozitivních pacientů, z toho jsou 3 ve vážném zdravotním stavu připojeni na umělou plicní ventilaci,“ konstatovala mluvčí nemocnice.

Uvedená čísla pro menší městskou znamenají situaci na hranici možností. „Kapacita intenzivních i standardních lůžek pro covid pozitivní pacienty je hraniční. Nápor z okolí je v současné chvíli samozřejmě zvýšený, nicméně stav hromadného postižení obyvatel zatím nebylo nutné vyhlásit,“ doplnila Lucie Drobík Kolářová. Přesun pacientů z oddělení následní péče zatím neplánují.

V nemocnici je také umístěno očkovací centrum. To hlásilo za první tři týdny celkem 600 naočkovaných seniorů první dávkou. Od tohoto týdne se v nemocnici registrují učitelé nad 55 let a senioři nad 70 let.