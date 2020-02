/FOTOGALERIE/ V lázeňském městě na Labí pokračuje dlouhodobý seriál vysokých diplomatických návštěv. Tentokrát zavítal nejprve do Domova pro seniory - Luxor mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Lucemburského velkovévodství Gérard Philipps i s chotí a doprovodem.

Z návštěvy lucemburského velvyslance v Poděbradech. | Foto: Milan Čejka

Podobně jako předchozím hostům se mu zde dostalo v pátek 14. února uvítání po tradičním staroslovanském způsobu, tedy chlebem a solí. Během neformálního přípitku připomněl ředitel domova Jaromír Novák česko - lucemburské vztahy sahající do středověku. „Proslulý král Jan Lucemburský nastoupil v roce 1310 na český trůn. Jak známo, do lucemburské dynastie patří jeho slavný syn císař Karel IV. a také vnuk král Václav IV. Všichni významně patří do českých dějin,“ uvedl.