OBRAZEM: Děti z dětského domova v Nymburce dostaly dárky, nechyběl ani tanec

Hlavním tématem letošní výstavy je věhlas českého průmyslu první republiky a jedním ze šesti stromečků, které loučenští tematicky připravili, je stromeček Pivovarský. Tento stromeček je návštěvníkům představen v prostorách zámecké jídelny a je mimo jiné také celorepublikovým rekordmanem. Výstava Příběh vánočního stromečku potrvá na Loučeni až do 17. ledna, je tedy přesně ve své polovině a ohlasy návštěvníků jsou vesměs velmi pozitivní.

„Když jsem poprvé vešla do jídelny a viděla tento impozantní strom, bylo mi jasné, že si zaslouží zapsat do Knihy českých rekordů. O to víc mě poté potěšilo, že rekordy nám byly uděleny celkem dva. A to v kategorii největšího živého stromečku v zámeckém interiéru a také jako vánoční strom s největším počtem pivovarských ozdob,“ řekla Kateřina Šrámková, ředitelka zámku Loučeň.

„Návštěvníkům rozdáváme na konci prohlídek dotazník, kde mohou vyplnit, jaký stromeček se jim líbil nejvíce. A jako každý rok i letos bude soutěž o nejkrásnější stromeček napínavá až do poslední chvíle, protože skóre je velmi vyrovnané. U dětí ale zatím nejvíce vede stromeček Santíkový, a také série stromečků Tři oříšky pro Popelku, nazdobená podle třech Popelčiných šatů z oblíbené české pohádky,“ konstatovala Hana Michalčíková, průvodkyně zámku.

Vedení zámku připravilo speciální sérii prohlídek, které se budou konat v sobotu 25. prosince a v neděli 26. prosince, vždy od 17 hodin. „Jedná se o speciální hrané prohlídky zámku při svíčkách, při kterých naši průvodci hrají scénky ze života knížecí rodiny. Těšit se tak můžete například na výpravu do života prince Alexandra či kněžny Marie,“ uvedl Vratislav Zákoutský, kastelán zámku.