Vedení města chce 150. výročí vzniku železnice připomenout trvalejším způsobem. Železniční průmysl ve městě stále žije a stal se jeho důležitou součástí. Ve spolupráci s firmami DPOV a Českou Lokomotivkou chystá instalaci lokomotivy 702.521-6 na kruhový objezd pod Všechlapským vrchem.

„Byl bych rád, aby lokomotiva stála v centru okružní křižovatky do konce letošního roku. Železnice je pro řadu Nymburáků srdeční záležitostí a já si nesmírně vážím toho, že se místní firmy rozhodly na provedení záměru s instalací významným způsobem participovat. Bez této spolupráce by byl takový projekt jen těžko uskutečnitelný,“ uvedl starosta Tomáš Mach.

Lokomotivu poskytla firma Česká Lokomotivka, její opravu přislíbila zajistit společnost DPOV. Město nyní zadalo projekt osazení lokomotivy a jedná s dopravním inspektorátem a dalšími dotčenými orgány. „Lokomotiva by měla místním i projíždějícím připomínat nejen minulost, ale i to, jak je železnice pro Nymburk důležitá i dnes,“ konstatoval starosta.

Od středy 12. srpna je instalována na náměstí Přemyslovců panelová výstava 150 let železnice v Nymburce. Zprovoznění trati Kolín – Nymburk – Mladá Boleslav znamenalo zásadní posun v rozvoji města a výstava připomene důležité milníky zdejší železnice od roku 1868 do roku 2004. Ke zhlédnutí bude do poloviny září. Autorem výstavy je spisovatel Jan Řehounek. V Turistickém informačním centru je k zakoupení i jeho kniha Sto padesát let železnice v Nymburce.

Pro Nymburk znamenala výstavba Severozápadní dráhy v roce 1870 klíč k hospodářské prosperitě a rozvoji. Za všech politických režimů, které se postupně střídaly, zůstala železnice hlavním ekonomickým subjektem a ovlivňovala významně místní průmysl. Na panelech výstavy příchozí naleznou nové i historické fotografie a shrnutí důležitých událostí, kterými zdejší železnice prošla.

Město již v minulém roce vydalo k významnému výročí nástěnný kalendář. V rámci Národního dne železnice připravilo řadu zajímavých akcí. S ohledem na opatření k nákaze Covid -19 musely být pro letošek zrušeny, nicméně České dráhy ve spolupráci s městem a dalšími subjekty rozhodly o přesunu akcí do roku 2021.