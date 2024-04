Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V dubnu bude Blanice na obou trasách jezdit vždy ve středu, v sobotu a v neděli. První jízda na soutok vyplouvá v 10.30, druhá ve 14.30 hodin. Mezitím loď zavítá do Nymburka, kam startuje od plavebního mola pod poděbradským zámkem vždy v pravé poledne, tedy ve 12.00 hodin.

Ceník se oproti loňsku nemění. Dvouhodinová okružní plavba Poděbrady – Nymburk – Poděbrady vyjde dospělého na 360 korun. Pro seniory a studenty stojí palubní lístek 270 korun, děti a zdravotně handicapovaní zaplatí 180 korun. Například jednoho dospělého s dítětem tak vyjde výlet na lodi do Nymburka a zpět na 540 korun, rodiče se dvěma dětmi musí počítat s cenou 1 080 korun.

Levnější variantou je dočasná cesta na soutok a zpět, která trvá hodinu. Ta stojí dospělého 200 korun. Pokud si koupí pouze jednosměrnou jízdenku na soutok, stačí mu stokoruna. Provozovatel nabízí i přepravu jízdního kola za 20 korun. Ceník lodi Blanice najdou zájemci v přehledné tabulce za textem.

Objevily se i úvahy, jestli s otevřením nových přístavišť na Labi nezamíří Blanice i na další místa. S dotazem, zda provozovatel lodi plánuje v budoucnosti zajíždět i do jejich města či nedalekého Brandýsa nad Labem, se ozval čelákovický starosta Josef Pátek. „Myslím, že víkendová turistická linka na Labi by byla fajn obohacením letní sezony i s ohledem na vlakové spojení na cestu zpět,“ konstatoval.

Podle Petra Bárty ale na takovou linku nemá Blanice dostatečnou časovou kapacitu. „Myslím, že to je šance pro některého podnikatele v oblasti lodní dopravy z vašeho okolí. Nově budovaná přístaviště jsou v tom velkou pomocí. Pro nás je bohužel velkou překážkou kilometrová a časová vzdálenost k vám. A naklonovat se zatím neumíme,“ odpověděl čelákovickému starostovi provozovatel Blanice Petr Bárta.

Nechystají se ani jízdy do Kerska, kam v minulosti loď zajížděla. „Bohužel ani do Kerska pravidelné plavby neplánujeme. Zázemí v podobě přístavních mol, které jsme na trase do Kerska a Ostré měli, už nemáme. A bez toho se pravidelná trasa provozovat nedá,“ uvedl Bárta. Podle jeho slov je možné, že se v sezoně objeví nabídka mimořádné plavby do Kolína.

Král Jiří vypluje po opravě

Se zpožděním zahájí letošní sezonu druhá a větší výletní loď plující pravidelně v nymburském regionu, tedy Král Jiří. Ta znovu po roce změnila provozovatele. Letos se jím stal Pavel Hlaváč, muž mnoha aktivit. V současnosti mimo jiné provozovatel turistického informačního centra na poděbradském nádraží nebo hlavní pořadatel blížícího se festivalu Lodě na Labi.

Podle jeho slov nebyla jiná možnost, než loď vyrobenou v roce 1983 v NDR pořádně opravit. „Pracuje se na výměně hlavní hnací jednotky, tedy hlavního motoru. Kromě jiného se také vymění generátor. Až budou opravy hotové, opět vyplujeme na Labe. Chtěli bychom první letošní jízdu absolvovat k 1. červnu,“ řekl Deníku Hlaváč.

Loď se vrátí na svou obvyklou trasu na soutok a zpět. Kromě toho bude jezdit z Poděbrad do Kovanic a zpátky. „Pravděpodobně uskutečníme i nějaké jízdy k nymburským hradbám, ovšem v Nymburce nebudeme kotvit,“ vysvětlil nový provozovatel lodi.

Kromě těchto tras se chystá obnova takzvaných Country jízd, což jsou pravidelné jízdy do Kolína s kapelou na palubě a za moderování spíkra z rozhlasové stanice zaměřené na country hudbu. „Tyto jízdy se budou konat v sezoně v úterý a ve čtvrtek, mimo sezonu i v sobotu a v neděli,“ připomněl Hlaváč.