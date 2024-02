Veletrh je také místem setkání zástupců firem zabývajících se nábytkářským a dřevozpracujícím průmyslem. Především ale láká profesionální i amatérské kutily. Truhláři, řemeslníci a všichni nadšení kutilové budou mít příležitost vyzkoušet si nejnovější profi i hobby nářadí, pily, vrtačky, brusky a další dřevoobráběcí stroje.

Zdroj: Youtube

„Profesionálové si mohou prohlédnout také odsávací systémy, formátovací pily, frézky a hoblovky, softwarové programy, kování, oleje a barvy na dřevo, kotle na dřevo, pelety a štěpku či užitkové vozy,“ vyjmenovala Pavla Ličková, manažerka výstavy. To všechno se vejde do haly C.

Z výstav Chalupář a Stavital 2020