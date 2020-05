Pozvolna se tak blíží okamžik, kdy bude možné zažádat o stavební povolení. Jak už je u podobných projektů zvykem, místní se na jeho prospěšnosti či zbytečnosti neshodnou.

Zahájení územního řízení potvrdila už dříve mluvčí poděbradské radnice Radka Kakrdová. „Začalo už v loňském roce a v letošním bude pokračovat,“ uvedla poté, co se zástupci města sešli s investory přímo na místě chystané prodejny. Obchod vyroste v areálu bývalé firmy PolyComp vedle benzinové stanice. Celý areál PolyCompu koupila před dvěma lety firma Gadimmo za 65 milionů korun.

Místní se v diskuzích přou nejen o celkovém smyslu postavení dalšího řetězce, ale také o sporném napojení na hlavní silnici, které může být podle některých hlasů z hlediska bezpečnosti dopravy nepřehledné. „Naprosto v pořádku umístění, v tomto prostoru nemůže nikomu ubližovat,“ vyjádřil se architekt Petr Němec.

S tím nesouhlasí Lukáš Novák. „Velmi nešťastné umístění obchodu. Doufám alespoň, že stavební povolení vezme v potaz dopravní obslužnost v okolí. Nemám na mysli zrovna chodníky, které jsou také potřeba, ale především plynulost provozu,“ myslí si Lukáš Novák. Bývalý zastupitel Jan Jirka postrádá místo pro cyklisty. „Chybí nejen chodník, ale také cyklostezka nebo alespoň cyklopruh od čerpací stanice až k Tescu.“

Dominantním prvkem nové prodejny má být prosklená fasáda z hliníkových profilů na jižní straně. Na severní straně ji osvítí reklamní poutače. U prodejny vyroste parkoviště a reklamní pylon. Všechny veřejně přístupné prostory budou bezbariérové. Prodejna bude napojena na Bílkovu ulici v místě současného vjezdu.

Kvůli projektu dojde k demolici dvou stávajících objektů – montážní haly a bývalého skladu. Součástí stavby bude také chodník, který dosud mezi benzinovou stanicí a autobusovou zastávkou chybí. Termín případného otevření nové prodejny zatím nikdo nezveřejnil.

V Poděbradech se už několik let diskutuje o stavbě nových obchodních řetězců, které by doplnily stávající Tesco, které je jen pár set metrů od chystané stavby Lidlu, dále Penny market u nádraží a Albert sídlící v Růžovém slonu v centru města. Podle některých informací se už v červnu má otevřít prodejna Billa za tratí na Žižkově. O svoji prodejnu má zájem také Kaufland, který by chtěl stavět na místě bývalého ČSAP poblíž nového železničního nadjezdu.