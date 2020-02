Zmapovali jsme situaci ve dvou obchodních centrech v Nymburce na opačných koncích města. Zvolili jsme záměrně čas kolem oběda, kdy v běžné všední dny korzuje po obchodech jen minimum lidí a parkoviště takřka zají prázdnotou. Ve čtvrtek zhruba čtvrt hodiny po poledni tomu však před místním Kauflandem bylo jinak.

Parkoviště bylo zaplněné jako týden před Vánoci. Hlavou kroutili někteří zákazníci už na parkovišti. „To je naprosto neuvěřitelný. Já si jdu koupit květák k večeři, ale nevím, jestli dovnitř vůbec půjdu, když to vidím. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby k nám koronavirus opravdu dorazil. Lidi jsou skutečně hloupí,“ svěřil se jeden z mladších nakupujících.

Uvnitř nebylo úplně namačkáno, ale běžná situace to nebyla. I když ženy na informacích se situaci snažily bagatelizovat. „Tady je teď hodně lidí pořád,“ usmívaly se. V regálech jsme na několika místech objevili prázdné plochy. Třeba některé levnější typy rýže se úplně vypařily. Velmi rušno bylo také v oddělení pečiva a častým artiklem v košících byl také olej.

Online reportáž Koronavirus 27.02. 14:21 První případ nákazy mimo osoby, jež jsou v karanténě po návratu z lodě Diamond Princess, ohlásil Izrael. Nakaženým je Izraelec, který se před čtyřmi dny vrátil z Itálie. Ministr zdravotnictví Arje Deri chce podepsat zákaz vstupu cizinců přijíždějících z Itálie. 27.02. 14:19 Mezinárodní hokejová federace (IIHF) zrušila turnaj hokejistů do 18 let, který se měl hrát v bulharské Sofii. Mezi zúčastněnými státy byli i hokejisté Číny. O rušení či omezení největších mezinárodních hokejových akcí se zatím neuvažuje. To samé platí i pro dubnové mistrovství světa hokejistů do 18 let. České televizi to sdělil mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund. 27.02. 14:00 V Česku bylo v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na nový typ koronaviru dosud testováno 135 vzorků, některé opakovaně. Podle ředitele SZÚ Pavla Březovského je k testování připraveno dalších devět či deset vzorků. 27.02. 13:58 Ministerstvo zahraničí pečlivě zvažuje zrušení služebních cest do zahraničí. "Stejně by se měli chovat v současné situaci všichni zaměstnavatelé," uvedl šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Stejný názor má také předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Celá on-line reportáž ZDE

Na druhém konci města u Alberta bylo výrazně klidněji, parkoviště poloprázdné. „To je teď přes oběd. Ale jinak je to šrumec. Lidi berou hlavně „suché“ potraviny, těstoviny, rýži, mouku,“ potvrdila jedna z prodávajících. Také v tomto obchodě byly prázdné části regálů u rýže, rušno bylo kolem mouky. „Já bydlím na vesnici, do nejbližšího většího obchodu to mám přes 20 kilometrů. Až vypukne karanténa a lidi vyberou všechno, kde já vezmu jídlo pro celou rodinu?“ vysvětlovala nám nakupující s plným košíkem zásob.

Podle odborníků je však nákupní horečka zbytečná. To vysvětluje i Petr Nutil, autor knihy Média, lži a příliš rychlý mozek. „Panika, která propukla v českých obchodech kvůli koronaviru, je dokonalou ukázkou jevu, kterému se říká sebenaplňující se proroctví. To říká, že pokud je teze (většinou nesprávná) shledána reálnou, způsobí reakci, v jejímž důsledku se původní myšlenka uskuteční. To zrovna můžeme sledovat v našich obchodech - dostatečné množství lidí se začalo domnívat, že v důsledku virového ohrožení ostatní lidé skoupí všechny potraviny, a tak se vydali do obchodu koupit "aspoň něco" a skoupili, co se dalo,“ vysvětluje Petr Nutil.