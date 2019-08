Krajští radní se zabývali situací kolem modernizace železničního úseku mezi Kolínem a odbočkou Babín, která se nachází mezi Nymburkem a Poděbrady. Řešili také varianty vybudování takzvané libické spojky, tedy nové části trati, která má umožnit rychlejší dopravu mezi Nymburkem a Hradcem Králové. A to proto, že bude vynechána část trati do Velkého Oseka, která je zajížďkou.

Radní odmítli variantu libické spojky v té podobě, že by jedna kolej vedla severně od dálnice D11 a druhá jižně. To by podle náměstka hejtmanky Miloše Petery vedlo k narušení migračních tras některých savců, například jelenů. „Dále má tato varianta významně negativní vliv na biotopy zvláště chráněných druhů velkých savců,“ doplnil Petera. Zbylé varianty počítají s tím, že obě koleje povedou severně od dálnice.