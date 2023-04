Obrovskou odezvu a vlnu solidarity vyvolal článek o problémech čtrnáctiletého Martina z Nymburka, který trpí leukémií a se zákeřnou nemocí statečně bojuje. Na sbírku, kterou založila jeho maminka Marie Holzäpfelová na portálu Donio, přibyly od zveřejnění článku minulou středu desítky tisíc korun. Pomáhají jednotlivci, firmy i poděbradská škola, kam Martin před onemocněním chodil.

Vážně nemocný Martin z Nymburka. | Foto: se svolením rodiny

Zatímco od 31. března na účtu sbírky pro Martina nepřibyla ani koruna a vybráno bylo necelých 60 tisíc korun, krátce po zveřejnění článku 5. dubna se situace začala měnit. Jednotlivé příspěvky přibývají od padesátikorun až po 5 tisíc. Na Velikonoční pondělí po poledni byl stav účtu na 143 419 korunách. V reakci na zveřejnění textu a odkazu na účet pro Martina tedy přišlo za pět dnů více než 83 tisíc korun. „Z celého srdce vám za mého milovaného syna děkuji. Všem moc děkuji za obrovskou podporu,“ vzkazuje všem dárcům Martinova maminka.

Podpora ze všech stran

U darovaných částek se objevují i konkrétní vyjádření podpory. „Martine, to dáš, držím palce. Taky mám vnuka Martina 15 let. Tak přeji život ok,“ objevilo se například u jednoho z přispěvatelů. Redakci Deníku se ozval i ředitel pobočky jedné z nymburských firem zabývající se prodejem stavebních materiálů a vyžádal si kontakt na maminku chlapce. „Rádi bychom podpořili chlapce z článku,“ uvedl ředitel firmy.

Leukémie syna nás dostala do kolen, říká matka chlapce z Nymburka

K podpoře vyzývá i Základní škola Václava Havla v Poděbradech, kam Martin před onemocněním chodil. I ona zveřejnila na svých stránkách odkazy, kde lze Martinově rodině pomoci. „Martin, žák naší školy, onemocněl závažnou leukémií a i my se přidáváme k pomoci. Držíme moc palce, aby byl Martin brzy zase fit a mohl si opět užívat života. Pomozte, prosím, s námi!“ vyzývá škola.

Blesk z čistého nebe

Martinovi bude v květnu patnáct let. Až donedávna nic nenasvědčovalo, že by v jeho životě zdravého, veselého mladého muže se zájmem o sport měl nastat nějaký zlom. Ten však bohužel přišel v podobě zadýchávání se, bolestí kloubů a tvoření se modřin. Konečná diagnóza lékařů z Motola před pár týdny byl krutá a přišla jako blesk z čistého nebe. Akutní lymfoblastická leukémie.

Honzovi se vrátila leukémie. Otec od rodiny musí opět shánět kostní dřeň

Rodinu to podle slov maminky Marie doslova srazilo do kolen. Nastala léčba, syn hubne, nálady jsou na nic. „Přišly otázky: Mami, tati, proč já? Co škola? Co kamarádi? Neumřu? Proč?“ Otázky, na které nikdo na světě neumí odpovědět. Martinovi vypadaly vlasy. Po chemoterapiích nemá žádnou imunitu. Což vylučuje jakýkoliv kontakt s kamarády. Léčba však nekončí a maminka Marie věří, že všechno dobře dopadne. Sbírka potrvá ještě 10 dnů. Peníze ze sbírky chce rodina využít na náklady spojené s léčbou. Včetně například nákupu nutné a drahé nízkobakteriální stravy.

Sbírku na pomoc Martinovi z Nymburka najdou zájemci ZDE.