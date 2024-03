Kraj podpořil významné kulturní a společenské akce. Je mezi nimi i Let it Roll

/FOTO, VIDEO/ Sedmnáct kulturních a společenských akcí si mezi sebou rozdělí dotaci v celkové výši přesahující 6,4 milionu korun. Rozhodli o to zastupitelé Středočeské kraje. Mezi podpořenými akcemi je i festival Let it Roll, největší drum and bassový festival na světě, který se koná na letišti v Milovicích.

Hudební festival Let it Roll v Milovicích | Video: Deník/Michal Bílek