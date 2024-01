/FOTO, VIDEO/ Tenký led na místech, kde se ještě před pár dny hromadně bruslilo, může být životu nebezpečnou pastí. Své o tom ví mladá dívka, která v neděli v Poděbradech chvátala na jízdárnu a chtěla si cestu zkrátit po ledě u Havířského kostelíku.

Jak jsme se sami přesvědčili, led je u Havířského kostelíku velmi slabý. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Tenký led nevydržel a nechce se ani domyslet, jak by celá situace dopadla, nebýt zatím neznámého zachránce. Ten dívku z vody vytáhl a odvedl do bezpečí.

Zatím neznámému muži ještě týž den veřejně poděkovali rodiče prostřednictvím místní skupiny na sociální síti. „Děkujeme pánovi, který dnes (v neděli – pozn. aut.) kolem půl druhé pomohl naší dceři, když se pod ní prolomil led u Havířského kostelíka. Dal jí bundu, odvedl na jízdárnu. Prosím varujte všechny, kdo se stejně jako ona chtějí ještě sklouznout. Navzdory zákazu a poučení měla asi dojem, že se přece nemůže nic stát,“ napsala maminka dívky.

Řidičku u Jiřic asi zaskočilo náledí, se zraněním ji do Prahy převážel vrtulník

Dívka byla podle rodičů poučena a varována, aby se cestě přes led vyhnula, přesto spěch za koňmi a zkratka k jízdárně způsobily, že se nakonec ocitla v ledové vodě. O tom, že statečný muž sehrál zásadní roli, mluví i svědkyně, která byla u toho, když zachránce dívku na jízdárnu přivedl. „I my jsme moc rádi, že to dobře dopadlo a že jí pán přivedl. Jsem z toho v šoku doteď a myslím, že vy určitě taky. Bůh ví, jestli by takhle promáchaná zvládla za námi na jízdárnu sama dojít, musela být chudák sama vystrašená. (…) Pánovi patří ještě jednou obrovský dík,“ napsala slečna, která byla u předání dívky na jízdárně.

Rodiče by zachránci rádi poděkovali

Rodiče by rádi poděkovali zachránci osobně, bohužel jeho jméno neznají a sám se zatím na sociální síti nepřihlásil. Jeden z diskutujících upozorňuje, že takový čin by zasloužil i veřejné ocenění. „Myslím, že tenhle čin není hodný jen facebooku, ale měl by se o toho borce zajímat i úřad, tohle je chvályhodné,“ napsal diskutér ve skupině Máme rádi Poděbrady.