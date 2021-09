Před 16. hodinou se sejdou u květinových hodin účastníci pochodu v červených tričkách. „Lázeňským parkem projdou trasu dlouhou asi 1,5 kilometru. Vstupenkou na pochod je červené tričko, a to buď vlastní, nebo v den konání zakoupené ve stánku na kolonádě za 250 korun,“ uvedla Michaela Pácalová za organizátory.

Na příchozí čeká hudební vystoupení, na němž se představí Olga Kovaříková a její trio. Na to navážou sólistky známé z pořadu Máme rádi Česko – Eva Kleinová, Markéta Zehrerová za doprovodu kapely Boom!Band Jiřího Dvořáka. Kolem 15.30 hodin dojde na slavnostní ceremoniál, při němž bude předána cena Poděbradského dne srdce.

V Poděbradech se v neděli zapojili do celosvětové akce Den srdce. Pochod přilákal desítky lidí. | Foto: Deník/Lukáš Trejbal

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.