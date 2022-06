Své novinky přijedou představit nejen Lázně Poděbrady, které jsou největším poskytovatelem této péče ve Středočeském kraji od roku 1908, ale i další tuzemské a zahraniční subjekty. Dále na veletrhu návštěvníci naleznou nabídku léčebných doplňků stravy, rehabilitačních přístrojů nebo špičkové produkty, inspirované nejen přírodou, ale i nejnovějšími poznatky vědy a výzkumu od vystavovatelů.

Veletrh pro dříve narozené

Výstava Senior je určena nejen pro dříve narozené občany, ale i pro ty, kteří mají odhodlání překonávat překážky a žít plnohodnotný život navzdory věku či postižení.

V odborné části expozice najdou příchozí nabídku pomůcek a služeb pro různé druhy handicapů, zdravotní poradny, odborné semináře, prezentovat se budou zařízení sociální péče všech typů a rovněž tu budou vystavovatelé se zbožím nezbytným pro každodenní život. Lidí, kteří potřebují pomoc společnosti, ať z důvodu věku, fyzického či psychického postižení, tak z důvodu sociálního handicapu, bude stále přibývat.

„A protože specializovaných akcí pro tento segment obyvatelstva je jako šafránu, předpokládáme, že výstava Senior-Handicap se bude i nadále rozvíjet,“ uvedl manažer výstaviště David Skála.

Co všechno naši senioři dokážou, se návštěvníci mohou přesvědčit na 22. výstavě Šikovné ruce našich seniorů, kterou spolupořádá výstaviště s Centrem sociálních služeb Poděbrady, a do které se mohli přihlásit senioři z celé republiky. Soutěžní výstava je rozdělena do několika kategorií rukodělných uměleckých prací a věku umělce.

Výstaviště plné růží

Růže zaplaví výstaviště na celostátní výstavě Růžová zahrada. V pátek 17. června na přehlídku zavítá i zpěvačka Petra Janů. Ve výstavní hale budou k vidění tisíce květů řezaných růží s doplňkovou zelení a nádhernými vazbami z dalších letních květin.

Venkovní plocha nabídne velmi oblíbené a vyhledávané Zahradnické trhy, na nichž bude možné koupit i další rostlinný materiál a potřeby pro zahradu a zahrádkáře přímo od tuzemských pěstitelů a výrobců.

Souběžně s předchozími výstavami proběhne veletrh komunální techniky a městského mobiliáře Komunál 2022. Akce navazuje na konferenci starostů Středočeského kraje a hejtmanky Petry Peckové, na kterou je pozváno všech 1 400 středočeských starostů.

Veletrh představí výrobce a produkty městského mobiliáře jako jsou lavičky, zastávky, koše, osvětlení, značení apod. Dále se budou prezentovat výrobky komunální techniky, jako je odpadová a svozová technika, či technika na údržbu zeleně. Přehlídka také představí přední výrobce a ukázky dětských a seniorských hřišť.