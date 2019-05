„Nová vyhláška definuje přesně, kde je ve spodní části parku vstup do vodních prvků zakázán, a naopak do kanálu a malých vodotrysků v horní části přístup povolen,“ uvedla Radka Kakrdová, mluvčí radnice.

Pro každou část parku jsou pravidla jiná. V horní části se mohou děti osvěžit jak ve vodním kanálu poblíž Studentské ulice, tak u malé fontány u sochy TGM. To vše na vlastní nebezpečí a s vědomím, že voda je chemicky ošetřena. Ve spodní části parku s větším bazénem a sochami je vstup do vodních prvků zakázán. Do kašny Lédy s labutí, fontány s koulemi, hlavní fontány, bazénu u pavilonu, kaskádovitého kanálu a spodního bazénu je vstup zakázán, přičemž porušení zákazu může být řešeno jako přestupek, za což je umožněno udělení pokuty do 100 tisíc korun.

V parku platí ale i další zákazy. Jedná se například o volný pohyb psů a jiných zvířat, odhazování odpadků mimo koše, kouření v prostorách kryté Libenského kolonády, poškozování závlahového systému, trávníku, záhonů, vodních prvků, světel, soch a mobiliáře.

Dále je zakázáno rozdělávat oheň, tábořit, stanovat, nocovat, užívat omamné látky, vstupovat na trávník mezi ulicemi Pionýrů a Alešova a na trávníku sportovat.

Představy veřejnosti o možném využití parku jsou různé. Od těch liberálních, které přísné zákazy kritizují a představují si volnější využití zelených ploch, až po ty, které by naopak zákazy ještě přitvrdily.

Anička Koubová, která situaci komentovala na sociální síti, patří spíše k prvnímu táboru. „Samozřejmě chápu, že je potřeba park a vše, co v něm je, chránit, ale mám pocit, že za chvilku se nebude smět do parku ani vstoupit a budeme chodit jen okolo,“ napsala.

Naopak Eva Kabešová to vidí úplně jinak. „Nás to nikdy nikdo učit nemusel, na trávu se prostě nechodí a tečka. Jako místní mám úctu a nepotřebuji natahovat deku v parku a tam se opalovat, od toho jsou jiná místa,“ myslí si diskutérka.

Kdesi mezi nimi pak názorově stojí Pavel Keller. „Mně to vyvážení věcí omezených a povolených přijde docela fér. Jakože žádná zákazová hysterie, ale pár pravidel pro vyložené sociopaty je nutných,“ uvedl na sociální síti.