Lázeňský park má před cyklisty chránit hlídač

/FOTOGALERIE/ Velkou diskusi v Poděbradech už řadu let budí pohyb cyklistů a bruslařů po silnicích a cestách v lázeňském parku. Část lidí si důrazně stěžuje na to, že ohrožují bezpečnost chodců. Jiní by zase rádi průjezd parkem na kole legalizovali za podmínek, kdy nedojde k omezení ostatních.

Starosta Jaroslav Červinka nyní oznámil, že radnice zaměstná na osm hodin člověka, který bude pohyb cyklistů a bruslařů sledovat a omezovat. „Bude se snažit zvýšit bezpečnost všech návštěvníků. Využijeme všech zákonných prostředků, jak cyklisty v parku z kol sundat," řekl Červinka. Po oznámení se rozpoutala na sociálních sítích velká diskuse. Část diskutérů řešení vítá. „Někteří cyklisté jsou velmi nebezpeční. Na kolonádu se chodí relaxovat do bezpečného prostředí a ne se strachovat, kdy do mě někdo narazí. Sám po Poděbradech jezdím na kole. Nikdy mě nenapadlo jet po kolonádě z náměstí až k nádraží a naopak," napsal Petr Dvořák. Řada cyklistů však s řešením nesouhlasí. Někteří navrhují za určitých podmínek jízdu po kolonádě na kole zlegalizovat. „Nebylo by normálnější od Libenského a Swissu dát cedule ,Pozor, možný pohyb cyklistů, prosíme o vzájemnou ohleduplnost'? A totéž v příčném směru pro cyklisty: ,Cyklisté dejte prosím přednost chodcům a buďte ohleduplní. Děkujeme.' Konflikt a represe nejsou k ničemu. Jezdilo se tamtudy odjakživa a jezdit se bude, omezovat to je proti přirozenému lidskému chování," myslí si Pavel Keller.

Autor: Miroslav Jilemnický