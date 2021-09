22. ročník Setkání italských automobilů v Poděbradech se uskutečnil v sobotu na lázeňské kolonádě. Ta se v dopoledních hodinách zaplnila od začátku až do konce italskými vozy do roku výroby 1991.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.