Podívejte se: Stržení nymburské lávky do Labe sledovaly před pěti lety davy lidí

/FOTO, VIDEO/ Byl pátek 3. srpna 2018, horký letní den. Už ráno kolem osmé se na cyklostezce u Hrabalovy vily začaly shromažďovat desítky lidí. Podobně tomu bylo na protějším břehu u hasičského hřiště. Všichni byli zvědaví na to, co se ten den mělo stát a později bylo označeno za událost desetiletí v Nymburce. K zemi, či přesněji do vody, měla být stržena lávka pro pěší přes Labe. Podle odborníků hrozila zřícením kvůli zrezivělým lanům uvnitř konstrukce.

Několik minut před zřícením lávky do Labe. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Všemu předcházelo nečekané zřícení lávky v Praze – Tróji. K němu došlo v prosinci 2017 a při pádu lávky byli vážně zraněni čtyři chodci. Podle znalců byl na vině špatný technický stav lávky a nedostatečné kontroly jejího stavu. Trojská a nymburská lávka byla prakticky dvojčata. Měly stejného projektanta i princip výstavby. Pražská začala sloužit chodcům v roce 1984, ta nymburská o rok později. Pád trojské lávky přiměl vedení radnice k tomu, aby pozvala odborníky ke kontrole stavu té nymburské. V pátek 3. srpna 2018 došlo na stržení nymburské lávky pomocí bagru s hydraulickými nůžkami.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Náročné analýzy trvaly několik měsíců. Nakonec se odborníci z Kloknerova ústavu v závěrečné zprávě shodli, že se nedá vyloučit stejné poškození jako u trojské lávky, a tím i možné nečekané zřícení. Město poté nechalo lávku uzavřít a začalo připravovat její řízenou demolici. Z řady variant včetně zvažovaného odstřelu byla nakonec zvolena možnost přestřižení lan speciálním bagrem s hydraulickými nůžkami u zálabského břehu a řízený pád do řeky. S následným vytažením lávky na břeh pomocí hasičských tanků. Obavy byly oprávněné Vraťme se k pátku 3. srpna. V osm hodin ráno předstoupili před desítky novinářů zástupci vedení města, firmy Strabag, která se chystala na samotné bourání, a zástupce policie. Karel Frankota za stavební firmu vysvětlil postup prací - speciální bagry se sbíječkou a nůžkami se budou střídat u pilíře na zálabské straně, kde budou postupně přestřižena nosná lana. Právě v těchto místech by měla být v nejlepším stavu, proto nebylo možné stanovit ani přibližně okamžik, kdy zbylá lana nevydrží a lávka se sesune do vody. „Předpokládáme, že k tomu dojde v okamžiku, kdy bude přestřiženo 40 až 50 procent všech lan v daném místě,“ doplnil Frankota. V pátek 3. srpna 2018 došlo na stržení nymburské lávky pomocí bagru s hydraulickými nůžkami. Událost sledovaly z obou labských břehů stovky lidí.Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický Jenže realita byla nakonec jiná. Samotné bourací práce začaly kolem půl deváté. Česká televize vysílala živé vstupy, tehdejší starosta Pavel Fojtík dával rozhovory na mikrofon i po telefonu. Nad lávkou se za zvuku bouracího kladiva objevil dron. Ten výrazně pomáhal při samotných pracích. Obraz z kamery umístěné na dronu se totiž zobrazoval přímo bagristovi s nůžkami, který tak měl dokonalý přehled o tom, v jaké pozici má přesně nůžky a viděl tedy přímo na místo stříhání. Zástupce stavební firmy pak přinesl novinářům ukázat části už přestřižených lan, která byla zjevně zrezivělá. Obavy o stav lávky byly oprávněné. Pár vteřin po zřícení lávky do Labe: Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický O tom se za chvíli přesvědčili všichni přítomní sami. Ačkoliv byl pád lávky plánován zhruba na poledne, očekávaný okamžik přišel mnohem dříve. Přesně v 9.44 bylo slyšet hlasité přeskřípnutí jednoho z lan a pak se vzduch zavlnil. Lávka se před očima všech sesunula do Labe snad během vteřiny. Spousta lidí včetně novinářů nebyla na tak rychlý průběh připravena. Většina z nich tak má na videu až následnou vlnu, kterou dvousettunová lávka po pádu způsobila. V době pádu lávky byla přestřižena ani ne čtvrtina všech lan. Nová zkušenost pro hasiče Po pádu hlavní konstrukce lávky v dalších dnech stavební dělníci bourali zbylé části lávky a pilíře. V úterý 7. srpna pak přišla na řadu ještě jedna náročná operace. Vytažení lávky na břeh. Tedy přímo na parkoviště pod Eliškou. Do akce byli povolání profesionální drážní hasiči z Českých Budějovic, Přerova, Havlíčkova Brodu a samozřejmě také z Nymburka. Dorazila speciální těžká technika využívaná jen při výjimečných situacích, a to včetně tří vyprošťovacích tanků. Stále panovala obrovská vedra. S vytažením stržené lávky pomohli před pěti lety drážní hasiči se svojí těžkou technikou.Zdroj: se souhlasem Drážních hasičů Na akci po pěti letech zavzpomínal tehdejší i současný velitel nymburských drážních hasičů Jiří Zima. „Lávka byla stejné stavební konstrukce jako ta v Praze, avšak ještě mnohem delší, a tedy i těžší. Drážní hasiči tehdy splnili mimořádně obtížný úkol. Přijeli stoprocentně připravení. Znali přesně postupy práce a limity techniky. Měli zajištěné týlové zabezpečení. Zásah za extrémního nasazení všech se obešel bez poškození techniky a bez zranění hasičů. A posunul drážní hasiče zase o kousek dál,“ uvedl Zima. Zvedání nové lávky pro pěší přes Labe v Nymburce: Zdroj: Youtube Ještě na podzim 2018 byla představena podoba nové lávky. V následujících třech letech probíhaly stavební práce na nové nymburské lávce přes Labe, včetně zátěžového testu nákladními vozy. Otevřena pak byla 26. listopadu 2021.

