Osudy labutího páru pohybujícího se kolem poděbradského ostrova a zdymadla by vydaly na román a sledujeme je už několik let. Ani letošní dění se neobešlo bez komplikací. Poslední událost má však prozatím dobrý konec.

Třpytka v těle labutího mláděte. | Foto: archiv stanice Huslík

Loni uhynul samec z labutího páru a samice už v minulosti ukázala, že s příslovečnou věrností labutích párů až za hrob to není zas tak horké. Aby samici nebylo smutno, nasadili zvířecí záchranáři do míst jejího výskytu samce, kterého vyléčili v Záchranné stanici na Huslíku. Letos na jaře to vypadalo, že příběh opět skončí happyendem. Labutě úspěšně vyhnízdily a přivedly na svět dvě labuťátka.