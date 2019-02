Nymbursko - Cyklisté, vezměte si k ruce kalendáře. A můžete si do nich pomalu začít psát termíny, kdy se na Labské stezce, která vede také územím Nymburska, uskuteční tradiční akce pro milovníky jízdy na kole

Jízd s Labskou stezkou se zúčastňují i handicapovaní. | Foto: DENÍK/ Milena Jínová

Podle předsedy občanského sdružení Labská stezka Jana Rittera se každoroční Tour de Labe pro všechny uskuteční v obdobném modelu jako v loňském roce. „Letos se nepojede, kromě června a října souvisle, ale jízdy se uskuteční první sobotu v měsíci. Jezdíme pokaždé jinak a snažíme se i jinými cestami podél Labe, abychom koridor řeky poznali co nejvíce," nastiňuje Jan Ritter (viz kalendář akcí na této straně).

Dobrou zprávou pro cyklisty, kteří se páteřní cyklostezkou podél řeky Labe vydávají, je chystané nové vydání úspěšného atlasu Labská cyklotrasa v České republice 2011. „Doplněn bude údaji o ubytování i nově postavených úsecích Labské stezky na celé délce Labe," informuje předseda občanského sdružení, které atlas vydává.

V této souvislosti přidejme zajímavost. Vůbec nejdelší kus Labské stezky, který se kdy postavil najednou, je 26 kilometrů z Hradce Králové do Kuksu. Slavnostně ho otevřou 21. června. „V Ústeckém kraji by letos měla být v novém kabátě k dispozici i celá trasa z Ústí nad Labem do Děčína," tvrdí Jan Ritter.

A co je hotovo? Už loni, v průběhu srpna, byl do zkušebního provozu uveden úsek Děčín, Staroměstské nábřeží – Křešice, zahradnictví. V září byl dokončen jednokilometrový úsek Roudnice nad Labem – Dobříň. V říjnu 2012 byl dostavěn úsek Těchlovice – Přerov. Došlo tak k prodloužení cyklostezky směrem od Ústí nad Labem a propojení obcí Malé Březno a Těchlovice. Na trase Církvice – Libochovany nahradila nebezpečný úsek z Církvic k deponii kamenolomu po silnici II/261 bezpečná cyklostezka. Z Libochovan má stezka nový povrch až do Velkých Žernosek.

Kalendář akcí s Labskou stezkou

KVĚTEN:

4. 5. Tour de Labe pro všechny –

slavnostní zahájení sezony na

Labské stezce v Nymburce

s trasami různé délky od 6 do

60 km. Etapa Nymburk – Libice

15 km – vhodná pro všechny věkové kategorie i handicapované.

ČERVEN:

21. – 23. 6. Třídenní TDL pro

všechny: Hradec Králové – Kuks

– Lánov – Špindlerův Mlýn –

Pramen Labe

22. 6. Hradec Králové – Kuks,

26 km po zbrusu nové cyklostezce + Kuks – Dvůr Králové –

Hostinné – Vrchlabí/Lánov

Letos z Hostinného tentokrát

poprvé údolím Malého Labe

23. 6. Vrchlabí /Lánov – Prosečné

– Strážné – Špindlerův Mlýn –

Pramen Labe

ČERVENEC:

6. 7. TDL pro všechny: Nymburk – Neratovice

SRPEN:

3. 8. TDL pro všechny: Neratovice – Roudnice nad Labem

ZÁŘÍ:

15. 9. Hradubická Tour de Labe

pro všechny – happening pro in

line, koloběžky, a různá pohybovadla mezi Pardubicemi a Hradcem Králové

ŘÍJEN:

4. 10. Tour de Labe pro všechny

Roudnice nad Labem – Litoměřice – Velké Žernoseky

5. 10. Velké Žernoseky – Ústí nad

Labem – Děčín

6. 10. Děčín – Bad Schandau –

Dresden

Podrobneji na www.labskastezka.cz a www.tourdelabe.cz